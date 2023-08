Manovra: Meloni, ‘confermeremo taglio cuneo, misure per natalità’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “È presto per dire, nel dettaglio, il quadro delle misure della prossima legge di bilancio, ma il nostro obiettivo è confermare il taglio del cuneo fiscale, che rappresenta un provvedimento concreto che arriva ogni mese nella busta paga dei lavoratori. I prezzi dell’energia sono notevolmente più bassi rispetto a quelli di un anno fa, possiamo liberare altre risorse finanziarie, dobbiamo incrementare i fondi per le politiche demografiche e la natalità”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento in Consiglio dei ministri.