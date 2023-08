Fi: Gasparri, ‘evento a Gaeta si prospetta come grande successo’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Grazie all’impegno di tutta la struttura di Forza Italia Giovani l’evento di Gaeta, in programma dall’8 al 10 settembre, ‘Azzurra Libertà, Ritorno a Everest’, si prospetta come un grande successo, con l’impegno intenso dei responsabili del movimento giovanile guidati da Stefano Benigni. Stiamo lavorando perché questo primo appuntamento della nuova stagione di Forza Italia dimostri con chiarezza la forza del nostro movimento giovanile e quindi la presenza di nuove generazioni, che sono la risorsa essenziale per dare prospettiva e continuità ai valori e al progetto del berlusconismo. Nella splendida città laziale si confronteranno giovani ed esponenti del nostro movimento con i ministri e i rappresentanti di governo, per affrontare con concretezza, ma anche con grande passione, tutti i principali temi dell’agenda politica. Da quelli economici a quelli di natura culturale, dalle tematiche legate alla transizione ambientale agli obiettivi prioritari per affermare i valori della legalità”. Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, responsabile nazionale Enti Locali di Forza Italia.

“Forza Italia intende fare la differenza a vantaggio del centrodestra. E i nostri giovani dimostreranno sul campo come si possa abbinare una forte passione politica e civile alla serietà delle proposte e dei progetti, sfuggendo alla gara della demagogia e del populismo che a tratti riaffiora in tanti settori del dibattito politico, lo abbiamo visto anche in queste settimane. Da Gaeta parte una nuova stagione, che proseguirà con gli altri importanti appuntamenti, che, sotto la guida del segretario nazionale Antonio Tajani, Forza Italia sta programmando. Siamo in campo e dimostreremo la nostra forza e la nostra qualità”, conclude il vicepresidente del Senato.