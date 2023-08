F1: durante weekend GP a Monza anche prevenzione cancro bocca

Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute) – Non ci sono solo motori nel weekend di Monza: infatti in occasione del Gran Premio di Formula 1 nel capoluogo lombardo scende in campo la prevenzione oncologica, in particolare del cancro della bocca. Grazie alla campagna di prevenzione del carcinoma orale, durante i giorni del Gp, venerdì 1° e sabato 2 settembre saranno offerte visite gratuite alla cittadinanza, in piazza Carducci, a Monza, presso l’Unità mobile odontoiatrica dell’Istituto stomatologico italiano (Isi). La campagna è organizzata dagli Ordini provinciali dei Medici chirurghi e odontoiatri (Omceo) e dalle rispettive Commissioni Albo odontoiatri (Cao) di Milano, Monza Brianza e Cremona e dall’Isi di Milano, con il supporto del Corpo militare dell’Ordine di Malta e delle sezioni provinciali di Milano-Lodi-Monza Brianza e Cremona dell’Associazione nazionale dentisti italiani (Andi).

“Il progetto intende offrire visite gratuite di prevenzione del carcinoma orale, eseguite da medici odontoiatri volontari con lo scopo di individuare potenziali lesioni maligne del cavo orale”, spiega Massimo Roncalli, presidente Cao Omeo Monza e Brianza. “Un’iniziativa di grande rilievo considerando la natura di questo tumore che è silente, invasivo, con una velocità di espansione incredibile. Il nostro obiettivo è quello di intercettare più persone possibile. All’interno dell’Unità mobile verrà redatta una scheda anamnestica del paziente; nel caso ci fosse qualche sospetto di lesione maligna, il paziente sarà prontamente indirizzato all’ospedale San Gerardo dove, presso il reparto di Chirurgia maxillo-facciale facciale, verrà eseguita una biopsia. I dati raccolti saranno poi consegnati alla commissione di Regione Lombardia”.

“Un’iniziativa che ha ricadute positive anche in termini di contenimento della spesa del Servizio sanitario nazionale – sottolinea Carlo Maria Teruzzi, presidente dell’Omceo della Provincia di Monza e Brianza (Omceomb) – perché intercettare subito una lesione sospetta, oltre al fondamentale ruolo di salvare la vita di un individuo, riduce le successive onerose spese di cura”.