Autorizzata prestazione aggiuntiva in termini erogazione materiale per fornitura in service di strumentazione per immunometria e virologia ed annessi reattivi e materiale di consumo, rispetto al plafond ordinario fornitura annuale. Fornitura per 66mila euro ripartita per i laboratori di analisi di Sant’Agata de’ Goti e San Bartolomeo in Galdo della rete territoriale Asl di Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia