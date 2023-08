“Nella qualità di neodelegata del Direttivo Cittadino di Forza ltalia alle Politiche Sociale e alla tutela delle donne contro ogni violenza, in virtù della nomina del Coordinatore cittadino, dottor Lucio Lonardo, che contestualmente sento di ringraziare per la stima e la fiducia mostrata nei miei confronti, nell’affidarmi questo delicato settore, mi sento in dovere di spezzare una lancia in favore del signor A.C., invalido civile al 1OO% con indennità di accompagnamento, condannato in giudizio ad una pena pecuniaria di circa 600 euro a seguito di querela promossa in giudizio dal Sindaco Mastella per alcune frasi ritenute lesive della Sua persona pubblicate sui Social Network”. Così la neodelegata cittadina alle Politiche Sociali di Forza Italia, Sabrina Morante.

