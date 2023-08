Calcio: Serie A, Dia replica a Samardzic, 1-1 tra Salernitana e Udinese

Salerno, 28 ago. – (Adnkronos) – Si chiude senza vincitori né vinti il primo posticipo del lunedì della seconda giornata di Serie A tra Salernitana e Udinese. All’Arechi succede tutto nella ripresa. Samardzic stappa la partita su sponda di Lucca al 57′. La Salernitana sembra accusare il colpo, ma pareggia un quarto d’ora più tardi con Dia su assist di Candreva. Nel finale Silvestri nega il gol a Candreva e all’ottimo debuttante Martegani. Primo punto in campionato per la squadra friulana. Pagano le scelte di Sottil di dare fiducia al serbo e a Lucca al posto del partente Beto. Sousa si gode l’ottimo impatto dalla panchina dei nuovi acquisti.

Primo tempo noioso con le due squadre che si studiano a lungo e creano poche occasioni degne di nota. Il primo squillo è di Walace, che dopo dieci minuti scalda i guantoni di Ochoa con un tiro da fuori area, che non spaventa il portiere messicano. La reazione della Salernitana arriva poco dopo, con un’altra conclusione da fuori, questa volta di Pirola, che al contrario di Walace non inquadra la porta. I ritmi sono blandi, le squadre non osano, Samardzic, tornato titolare, prova a rompere gli equilibri con un’azione personale, ma una volta arrivato al tiro viene disturbato.

L’attacco della Salernitana è ben imbrigliato dalla difesa dell’Udinese, il cui reparto offensivo non riesce a scalfire la retroguardia di Sousa. Dia spreca una buona chance in contropiede, poi Bohinen si rende pericoloso con un mancino da fuori, che non trova la porta. Poi ci prova Lucca che di testa cerca di far male ad Ochoa, che non si fa sorprendere, e poco dopo si supera con un grande riflesso dopo una serie di deviazioni in area, che per poco non beffano la Salernitana.

In avvio di ripresa Thauvin strappa il pallone a Bohinen, entra in area di rigore e calcia fortissimo con il sinistro, trovando però ancora un’ottima risposta di Ochoa, che blinda lo 0-0. La squadra di Sottil preme e poco prima dell’ora di gioco sblocca il match: Kamara riceve sulla sinistra, crossa in area per Lucca che fa una grande sponda per Samardzic, che nel giorno del suo rientro da titolare si riprende l’Udinese e segna il gol dello 0-1, schiacciando con il sinistro il pallone alle spalle di un incolpevole Ochoa.

Poco dopo Lovric sfiora il raddoppio, poi è ancora l’Udinese a provarci, senza fortuna. A quel punto Sousa cambia: dentro Cabral e Martegani, che cambiano il volto dei campani. A poco meno di venti dalla fine, la Salernitana pareggia, sempre sull’asse Candreva-Dia. L’italiano inventa con un filtrante, l’ex Villarreal raccoglie in area e da pochi passi non trema, battendo un Silvestri che non sembra perfetto. 1-1 all’Arechi e parità ristabilita. Cambia anche Sottil, che rivoluziona le fasce e l’attacco: dentro Ebosele e Zemura, oltre a Success e Sarraga a centrocampo. L’Arechi spinge, la Salernitana ci crede, vuole la prima vittoria in casa e

Sousa inserisce anche Legowski e Ikwuemesi e carica i suoi all’arrembaggio. Martegani, entrato benissimo in partita, apre per Candreva che sfiora il 2-1, poi Bradaric calcia da fuori e non trova la porta. La Salernitana spinge, ma nonostante il forcing finale non trova il gol vittoria.