Calcio: l’Inter avvisa il Bayern e fissa la deadline per Pavard, si deve chiudere entro domani

Milano, 28 ago. – (Adnkronos) – L’Inter ha fissato la deadline l’operazione Benjamin Pavard. I nerazzurri stanno mettendo pressione al Bayern Monaco per ricevere il via libera al trasferimento del difensore francese e sono disposti, secondo quanto riporta Sky Sport, ad aspettare fino a domani pomeriggio alle 15. Qualora non dovesse arrivare l’ok dai bavaresi l’Inter cambierà strada e andrà su altri obiettivi. Gli agenti sono al lavoro per sbloccare l’operazione entro le prossime ore e resta fiducia per l’arrivo a Milano.