Calcio: Gasparri, ‘Mancini una vittima? Insegue guadagno colossale’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Passare per vittima poi anche no. Mancini insegue una guadagno colossale in Arabia, come fanno Messi e altri protagonisti del mondo del calcio. Si tratta di una scelta di convenienza che difficilmente poteva rifiutare, viste le cifre enormi. Ma dire che è stato trattato come Pacciani è un modo di dire inaccettabile. La bellissima vittoria agli Europei resta intatta nella memoria degli appassionati di calcio, ma un professionista che opera con i guadagni comunque ricchi ricevuti dalla Figc ha il dovere della serietà, al quale Mancini si è sottratto. Ha fatto interviste ridicole, parlando di modifiche allo staff non gradite. Ha inviato mail perché non ha avuto il coraggio di dire la verità, nota da tempo. Bastava dire che ci sono decine di milioni da guadagnare in Arabia Saudita, in un calcio tanto ricco quanto destinato al fallimento, come i Cosmos o il football cinese”. Lo dichiara Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente dell’aula di palazzo Madama.

“Tra l’oro degli sceicchi e la maglia azzurra Mancini non ha avuto dubbi sulla scelta. Ma lo doveva dire con sincerità. La qualità delle persone si giudica dai comportamenti, e Mancini si è comportato in modo imbarazzante. In Medio oriente il colonnello Lawrence passò alla storia per aver come combattuto con onore, Mancini da quelle parti passa alla storia del calcio per…l’onorario”, conclude Gasparri.