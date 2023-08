Calcio: Dazn, Donnarumma, Zola e Tamberi ospiti a Supertele

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Tanti gli ospiti speciali in collegamento questa sera nel ‘salotto’ di Supertele – Leggero come un Pallone, il Monday show di Dazn presentato da Pierluigi Pardo e pronto ad accendersi in live streaming a partire dalle 20:00 nel prepartita di Cagliari – Inter. Insieme a Ciro Ferrara, Luca Toni e nel post-partita a Barbara Cirillo, Federica Zille, Alessandro Alciato e Andrea Di Caro, anche il portiere della Nazionale italiana, Gianluigi Donnarumma, il vicepresidente della Lega Pro, Gianfranco Zola e Gianmarco Tamberi, neolaureato Campione del Mondo di salto in alto ai mondiali di Budapest che interverranno per accompagnare i tifosi in questo lunedì sera fatto di grande calcio.

Il confronto tra lo studio e gli ospiti vedrà al centro il weekend di Serie A appena concluso, l’attesa sfida del Cagliari che scenderà in campo oggi alle 20:45 contro l’Inter (partita trasmessa in esclusiva su Dazn) e la Nazionale del nuovo Mister Spalletti. Spazio anche per il Basket con la nazionale italiana attualmente impegnata nella Fiba World Cup 2023 e trasmessa per intero su Dazn con il commento tecnico di Andrea Trinchieri insieme a Matteo Gandini, Giovanni Poggi e Sandro Pugliese.

Durante la puntata verrà trasmessa anche un’anticipazione esclusiva dell’intervista al tecnico della Juventus Massimiliano Allegri che aprirà le porte dello spogliatoio del club bianconero a Dazn, raccontando gli ultimi due anni della squadra, delle problematiche affrontate e le aspettative per la nuova stagione. L’intervista integrale Dazn Heroes “Lo spogliatoio di Max” sarà poi disponibile poi in app giovedì 31 agosto.