Azione: Napoli, ‘siamo nuovo partito, ora diventiamo partito nuovo’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La storia secolare delle democrazie ci insegna che ogni partito politico viene fondato avendo un’ambizione prioritaria: arrivare al governo del Paese per attuare il proprio programma politico e cambiare la società, in meglio o in peggio si scopre solo dopo. In democrazia ciò è possibile in due modi: o quel partito ottiene la maggioranza della rappresentanza parlamentare, che non sempre corrisponde alla maggioranza assoluta dei voti; oppure si allea con altre forze politiche che abbiano un programma affine”. Lo dichiara Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione.

“Azione – prosegue l’esponente del partito di Carlo Calenda – svolge una funzione importante di rottura rispetto a un sistema reso anchilosato dall’opportunismo di chi vorrebbe ideologizzare ogni questione, si tratti dell’ambiente e del clima, dell’equità fiscale o delle disuguaglianze sociali, dell’istruzione o della salute. Azione ha fatto da rompighiaccio, proseguendo il lavoro innovativo impostato da Draghi: mi chiedo, come riflessione da offrire al dibattito, se a un nuovo partito, con tutte le incognite che questo comporta, non sia da preferire un partito nuovo, più attento alle dinamiche della sua rappresentanza sul territorio e più coinvolgente nel confronto interno. In breve, un partito capace di suscitare un dibattito politico perché questo sembra a me il modo migliore per richiamare attenzione e curiosità in chi è alla ricerca di una casa politica aperta e accogliente. Azione è un nuovo partito, ora possiamo farne un partito nuovo”, conclude Napoli.