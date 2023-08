Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Esprimo solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le ignobili minacce di morte che gli sono arrivate. Certi episodi vanno condannati, con forza, senza ripensamenti e con decisione occorre reagire per arginare fenomeni di questo tipo; sono convinto che il ministro continuerà nel suo lavoro e non si farà scoraggiare da tali vili minacce”. Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.