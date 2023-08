Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Massima solidarietà al ministro Roberto Calderoli per le minacce di morte ricevute in questi giorni. Queste intimidazioni non siano di ostacolo a un dibattito politico sincero e aperto sull’autonomia”. Lo scrive in un tweet il deputato di Azione e Italia viva Ettore Rosato