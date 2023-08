Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “La nostra solidarietà totale al ministro Calderoli per le gravi minacce di morte ricevute. Nel dibattito politico non c’è spazio per queste vili intimidazioni che sono inaccettabili e vanno condannate all’unanimità”. Lo scrive su X (ex Twitter) la senatrice Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva.