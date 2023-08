Autonomia: De Cristofaro (Avs), ‘condanna per minacce subite a Calderoli’

Roma, 28 ago. (Adnkronos) – “Il dissenso e la contrarietà al progetto Spacca Italia di autonomia differenziata non deve mai sfociare in intimidazione e linguaggio violento. Siamo e rimarremo contro un testo che aumenta il divario Nord-Sud e le diseguaglianze. Un progetto che dividerà ulteriormente il Paese senza reali benefici per nessuno, che stiamo contrastando in Parlamento e nel Paese nel rispetto regole democratiche. Solidarietà e ferma condanna per le minacce ricevute”. Lo afferma il capogruppo dell’Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto del Senato, Peppe De Cristofaro.