Vlahovic salva la Juve, termina 1-1 contro il Bologna

TORINO (ITALPRESS) – Un punto a testa per Juventus e Bologna nel posticipo della seconda giornata di Serie A: all'Allianz Stadium di Torino Vlahovic risponde all'iniziale vantaggio di Ferguson e termina 1-1. Un piccolo passo indietro per la Juve sul piano del gioco dopo la convincente prestazione di Udine mentre dall'altra parte, un coriaceo Bologna strappa un pari importante e protesta per un rigore non concesso al 71'. Il primo tempo mette in luce un Bologna ordinato in campo e capace di accompagnare l'azione offensiva con tanti uomini: fondamentale il lavoro di Zirkzee, vero e proprio regista offensivo della squadra e uomo assist per i compagni. La prima conclusione verso la porta bianconera arriva all'8', grazie al destro di Moro che termina di poco a lato; al 23' Ndoye da posizione defilata impegna Perin sul primo palo. La terza palla gol del Bologna è quella buona: un minuto dopo sempre Zirkzee riceve palla e smista per Ferguson, che incrocia la conclusione battendo Perin. Ancora lo scozzese ha la chance del raddoppio al 29', ma il suo sinistro termina di poco a lato. Di contro, la Juve è totalmente in difficoltà, soffre la pressione degli uomini di Motta e non crea particolari pericoli per la porta di Skorupski. Nonostante un orgoglioso assalto finale, i bianconeri imboccano la strada degli spogliatoi tra i fischi dello Stadium. Nei primi minuti della ripresa si ripresenta sul terreno di gioco una Juve più aggressiva e con un Chiesa abile a svariare su tutto il fronte offensivo. Al 52' Vlahovic si vede annullare il gol del pari per fuorigioco di Rabiot, segnalato dopo revisione al Var. Motta capisce il momento di calo fisiologico del Bologna ed inserisce forze fresche, quali Dominguez, Karlsson e Corazza. Al 71' Zirkzee su azione di ripartenza costringe Perin al miracolo: sulla ribattuta, poi, gli ospiti reclamano un rigore per un contatto dubbio tra Ndoye e Iling. Nonostante la ritrovata pericolosità del Bologna, la Juve non si scompone e trova il tanto agognato pareggio al 80': Iling sfrutta lo spazio a disposizione sulla corsia di sinistra e crossa per Vlahovic, il cui colpo di testa risulta vincente. Nel finale la Juve vorrebbe provare a vincerla ma il Bologna non si abbatte e prova a creare pericoli in contropiede: Karlsson al 95' sbaglia il controllo a tu per tu con Perin, gettando all'aria la palla del possibile 1-2.

(ITALPRESS)

27-Ago-23 20:40