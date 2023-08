Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Il governo da mesi fa melina sul Contratto del Pubblico impiego. Parliamo di 3,6 milioni di lavoratori pubblici che aspettano da più di un anno il rinnovo. E il ministro Zangrillo non riesce a illustrare ai sindacati un percorso credibile e ad assicurare risorse vere. Alla ripresa parlamentare ne chiederemo immediatamente conto in Parlamento”. Lo dichiara il deputato dem Arturo Scotto, capogruppo Pd in commissione Lavoro.