Mo: Martusciello (Fi), ‘su Israele-Libia, grande risultato del ministro Tajani’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “L’incontro svoltosi a Roma tra il ministro degli Esteri d’Israele, Eli Cohen, e la sua omologa libica Najla Al Mangoush ha un valore storico ed è un grande risultato per la diplomazia italiana, che ha ospitato il bilaterale”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello, commentando la svolta nelle relazioni dei due Paesi. “Al ministro degli Esteri Antonio Tajani va riconosciuto il merito di aver fatto sedere a un tavolo per la prima volta in assoluto esponenti di primo piano dei due Paesi – continua -. Si tratta di una svolta nelle relazioni tra Israele e Libia, e lo stesso ministro israeliano Cohen, che ha ringraziato il titolare della Farnesina lo ha riconosciuto, parlando di ’primo passo’ nelle relazioni bilaterali e dando atto del risultato al nostro ministro degli Esteri”.