Manovra, Fitto "Accompagnare il Paese verso un percorso di crescita"

ROMA (ITALPRESS) – "Il Paese dovrà essere accompagnato verso un percorso di crescita, soprattutto con misure che possano guardare con attenzione alle esigenze delle famiglie per poter migliorare la capacità del potere d'acquisto, e soprattutto investimenti che possano rappresentare una prospettiva futura". Lo dice al Tg1 il ministro per gli Affari Europei, il Sud e il Pnrr, Raffaele Fitto, rispondendo a una domanda sulla manovra economica.

"È importante ricordare che dopo tre anni ritorneranno le regole del Patto di stabilità, questo penso che sia un elemento che nella polemica politica nazionale quotidiana debba essere tenuto nella debita attenzione – ha sottolineato il ministro -. L'Italia lavorerà perché ci possa essere un percorso che, guardando all'ordine dei conti pubblici, tenda però anche uno sguardo forte alla crescita. Sicuramente rappresenta una grande opportunità per il nostro Paese, questo lo potrà fare con alcuni Paesi. Ho letto con molto piacere alcune considerazioni del ministro francese agli Affari Europei. Questo dimostra che la Francia ha elementi di condivisione anche con noi", ha aggiunto.

Sul Pnrr "il Governo Meloni sta lavorando seriamente per risolvere le questioni strutturali – ha spiegato Fitto -. Lo stiamo facendo d'intesa con la Commissione Europea, e per quanto riguarda la proposta di rimodulazione mi attenderei dei ringraziamenti per il lavoro che il governo sta facendo".

27-Ago-23 21:08