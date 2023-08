Non ha ancora deciso l’approdo, ma Domenico Parisi al momento offre una sola certezza: con Mastella il sipario è calato. Definitivamente. Del resto, già da tempo il sindaco di Limatola aveva rimesso la carica di presidente di Noi di centro, non l’aveva ufficializzata ma che si fosse, ormai, scavato un solco era noto. In otto anni di collaborazione, il contributo di Parisi alla causa dell’ex Guardasigilli è risultato sempre considerevole, sin dalle Regionali 2015 allorquando Limatola garantì a Sandra Lonardo 348 voti a fronte dei 3 intercettati dall’altro candidato di Forza Italia Mino Izzo. Anche alle ultime Politiche, il movimento centrista si difese con onore.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia