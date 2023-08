Cifre impietose quelle che emergono nell’ultimo report della Cgia di Mestre con aggiornamento delle ultime ore, sul consuntivo 2022 asseverato, per il numero complessivo di operatori artigiani nei territori italiani (nel report si parla “di persone fisiche e non di imprese. In altre parole, questo numero include i titolari, i soci e i collaboratori famigliari che sono iscritti all’Inps nella categoria artigiani”). Consuntivo che fa registrare ovunque cali da molto consistenti a più contenuti, con un’erosione costante del numero degli artigiani, piccoli imprenditori legati alla storia economica e alle tradizioni del Paese.

