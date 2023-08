Governo: Tajani, ‘nel Cdm di domani inizieremo a parlare di manovra’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Nel Consiglio dei ministri di domani inizieremo a parlare della manovra”. Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica.

Il titolare della Farnesina, poi, chiarisce quali dovranno essere gli obiettivi della manovra, ovvero difendere il potere d’acquisto, di famiglie e imprese. “Per me si possono anche aumentare le pensioni minime, in sintonia con quello che diceva Silvio Berlusconi”, chiarisce Tajani