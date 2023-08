Fi: Tajani, ‘partito cresce più di tutti, Renzi? Non lo farei entrare, ha distrutto terzo polo’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Forza Italia è il partito che cresce più di tutti, anche se siamo un po’ sottostimati secondo me. C’è un grande spazio politico. Il Partito democratico si è spostato con l’avvento di Elly Schlein, e quindi si è aperto uno spazio. Forza Italia non deve prendere voti a Fratelli d’Italia e Lega, ma deve prendere i voti degli scontenti del Pd che ora ha una leader capace, ma di sinistra, non più di democristiani”. Lo dice Antonio Tajani, ministro degli Esteri, vicepremier e segretario di Forza Italia a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica.

“Io non farei mai entrare dentro Forza Italia uno come Renzi che ha distrutto, per ultimo, anche il terzo polo. Forza Italia è un luogo aperto, ma non vogliamo persone che vogliono venire dentro per fare accordi elettorali e poi pugnalarti alle spalle”, conclude Tajani.