Fdi: Ricchiuti, ‘cresciuti anche grazie ad Arianna Meloni, miglior scelta possibile’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “Fratelli d’Italia è cresciuta moltissimo in questi ultimi anni nonostante ci dessero spacciati da sempre. Ma gli italiani hanno premiato la coerenza e la nostra volontà di mettere sempre gli interessi dell’Italia prima di ogni cosa. Ora è il momento di rafforzare ancora di più la squadra dirigente per disegnare l’Italia del presente e del futuro tra sostegno alle imprese e un welfare che aiuti chi è restato indietro. La nomina di Arianna Meloni a responsabile della segreteria politica di Fratelli di Italia è una notizia che non coglie di sorpresa nessuno dei militanti visto il suo importante lavoro in questi anni dietro le quinte. Siamo cresciuti anche grazie a lei”. Lo dichiara Lino Ricchiuti, vice responsabile nazionale del Dipartimento imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia.

La sorella della premier è “una persona dalle indubbie qualità e capacità umane oltre che politiche, impegnata anche lei da anni come Giorgia nella realizzazione di una destra moderna per ridare all’Italia quel ruolo centrale che merita sia in Europa che nel mondo, Arianna è la scelta migliore che si potesse fare. La strumentalizzazione della sinistra è solo timore di essere sempre meno competitivi. A lei un enorme in bocca al lupo da parte mia”, conclude l’esponente di Fdi.