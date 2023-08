Europee: Salvini, ‘preferisco serietà Le Pen a politiche Macron’

Roma, 27 ago. (Adnkronos) – “La prossima campagna elettorale vorrei prepararla con i risultati che porto in dote agli italiani, non con gli slogan. Con il nuovo codice della strada, quindi, con il nuovo codice degli appalti, con il ponte sullo Stretto di Messina, la Tav, le strade, il rafforzamento del sistema portuali, e questo da ministro delle Infrastrutture. Ma tra gli obiettivi centrati vorrei che ci fosse anche l’autonomia differenziata e l’elezione diretta del presidente del Consiglio”. Lo dice Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, vicepremier e segretario federale della Lega a La Piazza, la kermesse organizzata da affaritaliani.it, in corso di svolgimento a Ceglie Messapica.

“Sicuramente dire di no ai francesi, ai tedeschi significa andare incontro a un governo di Popolari e Socialisti insieme, quindi io vorrei riproporre lo stesso asse che c’è in Italia. Preferisco la serietà di Le Pen alle politiche di Macron”, dice ancora Salvini.