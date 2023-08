Card "Dedicata a te", Lollobrigida "Consegnate oltre 1 mln di tessere"

ROMA (ITALPRESS) – "Oltre un milione, su 1,3, le tessere della card 'Dedicata a te' consegnate al 25 agosto, circa 10 mila solo nella giornata di giovedì. Dal 17 luglio, quando i comuni hanno comunicato ai beneficiari la possibilità di poterla ritirare alle Poste, più di 900 mila le carte già attivate, con operazioni di pagamento pari a 7,8 milioni di euro. Sono i numeri che confermano il successo del provvedimento del Governo Meloni e per il quale il ministero dell'Agricoltura ha stanziato fondi per mezzo miliardo di euro, dei quali sono stati già impegnati oltre 270 milioni di euro dal Masaf. Un provvedimento che non solo garantisce un aiuto alle famiglie e conferma l'attenzione dell'esecutivo verso chi vive un momento di difficoltà economica, ma, allo stesso tempo, rappresenta un sostegno anche per le nostre filiere produttive. Il Governo, ancora una volta, dimostra la sua capacità di ascolto nei confronti dei problemi reali della Nazione e alle strumentalizzazioni della sinistra risponde con la concretezza che gli italiani meritano". Lo dichiara il ministro dell'Agricoltura della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

