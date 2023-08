Un bimbo che rischia di annegare, un ciclista che passa per caso, si tutta e gli salva la vita. E’ quanto accaduto ieri nei pressi del Lago di Telese. Giuseppe Magliulo presidente del Consiglio Comunale di San Felice a Cancello e ciclista appassionato oltre che ex professionista, era impegnato in una lunga escursione tra Valle di Suessola, Valle Caudina e Valle Telesina, quando nei pressi della lacuale che costeggia il lago, si è accorto di un bambino che era in difficoltà.

