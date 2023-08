Violenza su donne: Fi, ‘percorso condiviso in Parlamento per fermare fenomeno’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La violenza alle donne in tutte le sue forme, fino al femminicidio, è un tema da affrontare con urgenza in tutta la sua complessità. Il moltiplicarsi di episodi che vedono vittime le donne, purtroppo talvolta solo bambine, come avvenuto a Caivano, dimostra che evidentemente non siamo ancora in grado di proteggere i più fragili, soprattutto nei contesti più degradati. Per arginare questo fenomeno, è indispensabile da un lato rafforzare l’intervento del legislatore e dall’altro promuovere un cambiamento culturale profondo”. Così in una nota il gruppo di Forza Italia alla Camera, che chiede anche “un piano territoriale specifico per le aree disagiate”.

“Forza Italia depositerà una proposta di legge per integrare il sistema di legislazione – aggiungono i parlamentari di Forza Italia – che è un buon sistema ma che evidentemente non è sufficiente a contrastare questo fenomeno con l’adeguata tempestività. Il nostro obiettivo è intervenire non solo sul rafforzamento delle misure cautelari ma anche sulla tecnologia, prevedendo l’introduzione di una app che sia non più su base volontaria ma di Stato”. “Il nostro auspicio è che tutte le forze politiche presenti in Parlamento vogliano concorrere a un rapido e condiviso percorso che argini questa raccapricciante spirale di violenza contro le donne”, concludono i deputati forzisti.