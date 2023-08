Ue: Monti, ‘su patto di stabilità sarà una trattativa molto dura’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Ci aspetta una trattativa molto dura”. Così Mario Monti a La Stampa sulla trattiva per modificare il patto di stabilità in Ue. “Sarà una partita complicata- nella quale non dobbiamo pensare che la Germania, siccome è essa stessa in periodo di serie difficoltà economiche, sia molto disposta a mollare la presa e andare verso una grande condiscendenza finanziaria”.

“Dobbiamo cercare di ottenere il Patto di stabilità più ragionevole possibile, soprattutto bisogna lavorare per fare in modo che ci sia sufficiente spazio per gli investimenti”. Condizione che Monti giudica «essenziale» per il Paese. Allo stesso tempo, però, invita il governo di Giorgia Meloni “a stare molto attento ai conti di casa nostra”.

“Sarebbe opportuno, in questo momento così particolare, evitare di lavorare sulle controriforme, anche perché nella situazione attuale non c’è un clima di larghezza monetaria”. Il rischio, continuando a insistere sulle controriforme, “è che si disfaccia ciò che si era fatto ai tempi della crisi del 2011. Stiamo attraversando un periodo molto critico e bisogna evitare che si concretizzino le premesse per una nuova crisi”.