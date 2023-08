Ucraina: Schlein, ‘Pd sempre al fianco di Kiev, Ue abbia ruolo più forte in ricerca pace’**

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Siamo fortemente al fianco del popolo ucraino che ha subito l’aggressione russa. Non può esserci equidistanza su questo e il Pd continua a dare pieno supporto a ogni forma necessaria per l’autodifesa del popolo ucraino rispetto all’aggressione russa. Al contempo vogliamo vedere un ruolo più forte, diplomatico e politico, dell’Europa per far finire questo conflitto con una pace giusta per il popolo ucraino”. Così Elly Schlein al congresso del Partito socialista svizzero.