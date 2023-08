Suppletive Monza: Sala (Fi), ‘Galliani la candidatura migliore’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Quella di Adriano Galliani è la miglior candidatura che potevamo trovare. È espressione della famiglia e del pensiero berlusconiano. E poi è un esponente del territorio. Con lui avremo una squadra eccezionale tra Camera e Senato”. Così in un’intervista al ‘Giornale’ il deputato e coordinatore di Forza Italia in Brianza, Fabrizio Sala.

“Galliani è una persona di successo e ha già fatto il senatore – sottolinea -. Un uomo che conosce bene il sistema produttivo e la realtà della Brianza. Siamo una delle locomotive del Paese, ma a livello nazionale non sempre ci viene riconosciuto il giusto valore”. “Dopo i successi sportivi, ci auguriamo che Galliani porti la Brianza a vincere il campionato italiano delle province. Berlusconi merita continuità nel suo seggio, glielo dobbiamo. E se lo merita anche la Brianza”, conclude Sala.