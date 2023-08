Palermo: Conte, ‘Terranova non è sola, con lei M5s e chi crede in principi democratici’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La nostra Maria Terranova è colpevole di amare la sua città, Termini Imerese. E per questo qualcuno l’ha aggredita verbalmente e minacciata con la classica tracotanza di chi è abituato a sopraffare le persone più deboli. Evidentemente non perdonano la sua inclinazione a un’amministrazione civile e attenta alle esigenze di tutti. Più di tutto, però, non le perdonano la tenacia e la determinazione di chi non china la testa davanti a insulti e soprusi”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, riprendendo il post di Maria Terranova, sindaca di Termine Imerese e vicepresidente dell’Anci, che è stata oggetto di minacce.

“Maria non è sola: con lei c’è la cittadinanza di Termine, tutta la comunità dell’M5s e ogni cittadino che, da Nord al Sud del Paese, crede nei principi democratici che regolano la vita di tutti noi. Forza Maria!”, conclude Conte.