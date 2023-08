Migranti: vice sindaco Lampedusa (Lega), ‘da governo ancora nessuna posizione’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Sono sempre stato in prima linea per quanto riguarda il tema dell’immigrazione, per battagliare contro questo sistema, contro il business della carne umana. Io sono un esponente della Lega, e sono anche amico del ministro Salvini, con cui ho fatto una grande battaglia quando la Lega non era al governo. Ma io ora sono qua per spiegare una situazione che è diventata vergognosa: questo governo, a oggi, non ha preso una posizione”. Lo dichiara Attilio Lucia, vice sindaco di Lampedusa in quota Lega.

“Lampedusa – spiega – non può più affrontare questa emergenza. E mi riferisco al ministro Piantedosi che ancora oggi non si è fatto sentire. Abbiamo più di 4mila immigrati dentro al centro di accoglienza che ne può ospitare solo 500, abbiamo un ospedale, un pronto soccorso che tra turisti, locali e immigrati è inagibile. Avevano promesso una nave e ancora oggi non c’è e utilizzano quella nostra di linea, avevano promesso lo stoccaggio delle barche degli immigrati e ancora oggi ce ne sono più di cento che neanche i pescatori di Lampedusa possono più uscire a lavorare”. “Cosa sta facendo questo governo? Che intenzioni ha questo? Dov’è andato a finire il presidente del Consiglio Meloni che diceva ‘blocco navale’? A me non interessa, a me interessa che questa isola venga tutelata, non deve essere più sfruttata e massacrata dopo trent’anni”, attacca ancora Lucia che aggiunge: “Io speravo che adesso che non c’era più la sinistra, e avevamo finalmente un governo di centrodestra, la situazione cambiasse, ma la destra sta diventando peggio della sinistra, e mi dispiace dirlo per i miei buoni rapporti con Salvini, che è da un pezzo che non mi risponde e lo capisco, perché lui adesso si occupa di altro, però non ci dobbiamo dimenticare di cosa abbiamo fatto a Lampedusa insieme”.

“Auspico che il governo, nell’arco di 48 ore, prenda una posizione seria. Auspico che metteranno una nave a disposizione degli immigrati, perché i locali e i turisti non possono più viaggiare con 400-500 migranti a bordo. Voglio precisare che non sono un razzista, ma voglio far passare il messaggio che Lampedusa viene sfruttata”, conclude il vice sindaco leghista dell’isola siciliana.