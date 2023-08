Migranti: Magi, ‘destra segua Mattarella e non Vannacci’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Siamo di fronte a una destra di governo che si accapiglia per mostrarsi coerente con le indicazioni di uno sconosciuto e delirante generale dell’Esercito che ha scritto un Mein Kampf de noantri, mentre è imbarazzata se non infastidita dalle parole del presidente della Repubblica Mattarella, faro di europeismo, solidarietà e vero interprete dei valori costituzionali. Io lo trovo incredibile e paradossale”. Lo dichiara Riccardo Magi, segretario di +Europa.

“Tutto questo – prosegue – mentre l’accoglienza è al collasso, il memorandum con la Tunisia si è rivelato un fallimento ignobile in cui i diritti umani sono stati barattati con il nulla, visto che gli sbarchi sono raddoppiati la strategia di Meloni contro gli scafisti è naufragata, con i sindaci lasciati soli a gestire l’accoglienza e le Ong che vengono criminalizzate invece che valorizzate per la loro meritoria attività di salvare vite umane”. “Eppure il nostro Paese avrebbe bisogno proprio di investire nell’accoglienza di qualità, come chiedono tutte le categorie produttive, e come ha scritto lo stesso governo nel Def, salvo poi smentire se stesso”, conclude Magi.