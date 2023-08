Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “In un momento storico in cui il nostro Paese non investe più nei giovani e quindi non investe più nel futuro, perché non vuole e non perché non può, le parole del Presidente Mattarella al meeting di Rimini arrivano a tutti noi come un vento di speranza”. Così Maria Castellone di M5S su Fb.