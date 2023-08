Governo: Petrucci (Fdi), ‘Italia torna a correre mentre Pd vive in un universo parallelo’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Anche in queste ore, il Pd si dedica a fare quello che gli riesce meglio: denigrare l’immagine dell’Italia e del governo all’estero. La segretaria Elly Schlein, in Svizzera, si diverte a sfogliare la sua personale margherita di lamentele e a restituire l’immagine di un’Italia che è l’esatto opposto della realtà. Un metodo a cui siamo abituati, l’ennesimo scomposto tentativo di ‘fare cassa’ attraverso i soliti slogan, quando invece il Paese si muove veloce verso il futuro. Quasi 500mila posti di lavoro in più nell’ultimo anno, risorse a imprese e famiglie, sostegno vero in campo energetico, buste paga più pesanti: risultati sotto gli occhi di tutti di fronte ai quali i campioni della denigrazione preferiscono volgere altrove lo sguardo. Non siamo certo noi a vivere in un altro Paese come non lo sono gli italiani, che ormai hanno capito questi giochetti e che già alle prossime elezioni europee dimostreranno chi veramente vive al di fuori della realtà”. Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia Simona Petrucci.