Governo: Calderoli, ‘Schlein non può infangare Italia quando va all’estero, danneggia tutti’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Alle chiacchiere in libertà di Elly Schlein, alle sue chiacchiere basate sui soliti presupposti ideologici di sinistra, siamo fin troppo abituati. Che però Elly Schlein vada all’estero, in questo caso in Svizzera al congresso di un partito, in un contesto importante, a infangare e screditare il nostro Paese, parlando di ‘pericolosi rigurgiti di negazionismo’ e di ‘pensiero fascista’, sono parole sue, ecco questo proprio non possiamo accettarlo”. Lo afferma Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e senatore della Lega.

“Chi è segretario di un partito nazionale, anche se d’opposizione, ha una grande responsabilità istituzionale e dovrebbe volere il bene del proprio Paese, sempre, e quando va all’estero dovrebbe ricordarsi che quando si attacca il nostro Paese si attacca tutti noi, la nostra credibilità internazionale, la nostra reputazione e il nostro futuro”, conclude l’esponente del Carroccio.