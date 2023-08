Giustizia: Sisto, ‘su riforma ordinamento giudiziario politica avrà l’ultima parola’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Il lavoro, per la verità ultrarapido, della Commissione Galoppi sulla riforma dell’Ordinamento giudiziario e del Csm è solo una proposta. Gli esiti saranno sottoposti alle forze politiche della coalizione, poi vi sarà il passaggio in Cdm e successivamente i pareri delle Commissioni parlamentari. Anche in passato i responsi delle Commissioni tecniche non hanno mai avuto il crisma della definitività, anzi. Nessuna commissione può scrivere, da sé, un provvedimento legislativo. C’è tutto il tempo per poter approfondire ogni singolo tema: a questo è servita la proroga di sei mesi per l’esercizio della delega, ad evitare frettolosità e ansia da prestazione”. Così in una intervista al Dubbio il vice ministro della giustizia e senatore di Forza Italia Francesco Paolo Sisto, che poi sulle polemiche relative al fascicolo di valutazione del magistrato.

“Molte volte la ricerca affannosa delle definizioni può giocare brutti scherzi all’interpretazione, correndo il duplice rischio di inibire l’esercizio corretto della discrezionalità e di snaturare alcuni principi. L’ho detto anche durante i lavori della Commissione Galoppi: ritengo che non si debba definire il concetto di ‘grave anomalia’. Toccherà poi a chi dovrà, volta per volta, giudicare il comportamento del singolo stabilire se è ‘grave anomalia’ un unico comportamento molto grave o se non costituisce ‘grave anomalia’ una pluralità di comportamenti che possono essere meno gravi”. Quanto ai magistrati fuori ruolo, per il vice ministro azzurro “Sarà compito della politica, del governo e anche delle Commissioni stabilire se una riduzione di soli 20 magistrati fuori ruolo, pari al 10%, possa rispondere allo spirito della legge delega, come pure valutare l’ortodossia di alcune esclusioni dalle regole scritte nel provvedimento”.