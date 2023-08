Fdi: Rotondi, ‘surreale polemica su Arianna, militanza supera parentela, così anche nella Dc’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “E’ surreale la polemica della sinistra su un ruolo, peraltro di partito, e non istituzionale, di Arianna Meloni. E’ la riprova del distacco del Pd dalla politica democratica, dove la militanza supera la parentela. Anche la Dc è stata resa grande dal contributo di militanza di alcune famiglie, ed è capitato di avere fratelli contemporaneamente impegnati in politica, per affetto mi limito a citare due miei amici di corrente, i bravissimi fratelli Sandro ed Elio Fontana, entrambi apprezzati senatori democristiani ma potrei citare innumerevoli altri casi”. Così Gianfranco Rotondi, senatore di Fratelli d’Italia ed ex segretario nazionale della Democrazia cristiana per le Autonomie.