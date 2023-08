Fdi: Albano, ‘bene nomina Arianna Meloni, buon lavoro’

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “La nomina di Arianna Meloni quale responsabile della segreteria politica di Fratelli d’Italia rappresenta la mera formalizzazione di un ruolo che ricopriva già da tempo. Per tutto il partito, e per gli eletti in particolare, Arianna Meloni è sempre stata un punto di riferimento indispensabile. Mi complimento per l’ufficializzazione del suo ruolo, che nasce da una grande esperienza maturata in decenni di militanza, all’interno del partito. I miei migliori auguri di buon lavoro ad Arianna Meloni e a Giovanbattista Fazzolari, che ricoprirà un incarico altrettanto fondamentale”. Così in una nota il sottosegretario all’Economia e Finanze di Fratelli d’Italia, Lucia Albano.