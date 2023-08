Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Il generale Vannacci ha tutto il diritto di fare politica: si tolga la divisa, dimettendosi, e si candidi dove vuole. Ma finché è in attività rispetti le regole: l’Esercito difende la Patria e forma i soldati, non aspiranti influencer per talk show”. Così Matteo Renzi su twitter.