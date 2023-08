La giusta dose di adrenalina per ciò che verrà, in attesa di limare ulteriormente i dettagli di un Benevento costruito per la Serie C, con licenza di sognare. L’arrivo di Alessandro Marotta in giallorosso ha ricaricato l’entusiasmo della piazza giallorossa che ha riabbracciato uno dei protagonisti della storica promozione in Serie B sette anni dopo quei giorni indimenticabili. Un autentico condottiero che avrà un ruolo chiave nello spogliatoio della Strega restaurato per un percorso in Lega Pro perennemente complicato, incerto e affascinante.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia