Addio di Solano, Palladino spinge: “Verifica di maggioranza più urgente”

Il battesimo di Fabio Solano quale responsabile del settore elettorale regionale di Forza Italia è calendarizzato per dopodomani, alla presenza del responsabile regionale Fulvio Martusciello, del deputato Francesco Rubano e del collega Alessandro Battilocchio, che dal 31 marzo scorso, su nomina di Silvio Berlusconi, ricopre l’incarico di responsabile dell’ufficio elettorale nazionale di Forza Italia. Solano, come ricordato ieri, due anni fa fu il presentatore della lista Noi campani, non disdegnando di monitorare buona parte degli altri incartamenti.

