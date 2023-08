Violenza su donne: Schlein, ‘lancio appello a Meloni, lavoriamo insieme su prevenzione’

Roma, 25 ago. (Adnkronos) – Sono giorni in cui leggiamo notizie tragiche di femminicidi, stupri e violenza di genere. Questo non è un tema su cui si può utilizzare la solita dialettica tra le forze politiche. Per questo lancio un appello al governo e in particolare a Giorgia Meloni, che è la prima presidente donna del Consiglio: vorrei lavorassimo tutti insieme per un grande investimento sulla prevenzione oltre che su misure di repressione”. Così Elly Schlein alla festa dell’Unità di Modena.

Si tratta di “vittime e carnefici giovanissimi, la cultura dello stupro sta attecchendo tra le giovanissime generazioni e questo non lo possiamo permettere. Dobbiamo intervenire prima che si radichi quella cultura sbagliata del diritto al possesso della donna. Per farlo serve un grande investimento a partire dalle scuole. Lo hanno già fatto tanti paesi europei. Di qui il mio appello a Giorgia Meloni perché riusciamo su questo a fare un lavoro comune”.