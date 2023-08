Ucraina: Milley, ‘presto per dire che controffensiva è fallita’

Amman, 25 ago. (Adnkronos) – La controffensiva che le forze armate ucraine stanno conducendo contro quelle russe sta procedendo lentamente, ma ”è troppo presto per dire che è fallita”. E’ quanto sostiene il capo degli Stati Maggiori riuniti degli Stati Uniti, Mark Milley, che in una intervista alla televisione di Stato giordana ha detto che ”agli ucraini resta un notevole potere di combattimento. Non è ancora finita”.

Milley ha sottolineato che la Russia ha avuto molti mesi per prepararsi alla controffensiva, durante i quali ha piantato campi minati, costruito fossati e ostacoli ai carri armati ”in una serie molto complessa di preparativi difensivi in ​​cui gli ucraini stanno combattendo”. Proprio per questo ”l’idea di cacciare militarmente 200mila o 300mila soldati russi sarà molto difficile e impegnativa”. Il generale americano ha aggiunto che ”alla fine, non importa in che modo, attraverso mezzi diplomatici o militari, alla fine l’Ucraina deve rimanere libera, sovrana, indipendente con il suo territorio intatto”.