Spagna: incendio a Tenerife ‘stabilizzato’, in atto da Ferragosto

Madrid, 25 ago. (Adnkronos) – E’ stato ”stabilizzato” l’incendio forestale che imperversa sull’isola spagnola di Tenerife da Ferragosto e ora è in fase di spegnimento. Lo ha annunciato in conferenza stampa il capo del governo regionale delle Canarie, Fernando Clavijo. Secondo quanto riporta l’Agenzia di notizie delle Canarie, la protezione civile e di attenzione alle emergenze per gli incendi forestali è riuscita a portare l’incendio all’interno delle linee di controllo stabilite.

Clavijo ha comunque consigliato di restare prudenti e di non salire sui monti dove si continuerà a lavorare per domare le fiamme. Il presidente delle Isole Canarie ha quindi elogiato il comportamento esemplare dei vigili del fuoco e la solidarietà mostrata de tutte le isole e dal governo spagnolo, grazie al quale sono stati messi a disposizione mezzi essenziali per la stabilizzazione dell’incendio.