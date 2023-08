Palermo: svaligiarono casa di un’anziana, 3 arresti

Palermo, 25 ago. (Adnkronos) – I carabinieri del Comando provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip di Termini Imerese, nei confronti di due uomini di 20 e 38 anni e di una donna di 34 anni, tutti di Montemaggiore Belsito (Palermo), ritenuti responsabili in concorso di furto in abitazione, commesso ai danni di una 89enne. Le indagini, scattate subito dopo la denuncia della vittima, hanno consentito di fare luce sul colpo messo a segno lo scorso 31 luglio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori dell’Arma due dei tre indagati si sarebbero intrufolati nell’abitazione della pensionata, impossessandosi di monili in oro, posateria in acciaio e in argento e, persino, di un mobile. Refurtiva che in parte è stata recuperata. I tre nei prossimi giorni saranno ascoltati dal gip.