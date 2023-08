Milano: due auto in fiamme a Corsico, danneggiata vetrina di un negozio

Milano, 25 ago.(Adnkronos) – Questa notte, poco dopo le 2, i vigili del fuoco del distaccamento metropolitano di Sardegna sono intervenuti nel comune di Corsico, alle porte di Milano, per l’incendio di due vetture parcheggiate in via Vincenzo Monti. Le fiamme hanno danneggiato anche la vetrina di una tabaccheria adiacente.

Per tutta la durata delle operazioni di soccorso, terminate intorno alle 3.30, la zona è stata isolata a scopo precauzionale.