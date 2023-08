Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Discorso ineccepibile del Presidente Mattarella sulle politiche migratorie. Non muri ma la programmazione di ‘un numero ampio di ingressi regolari’. Il contrario di ciò che il governo ha messo in campo in questi mesi”. Così Pierfrancesco Majorino della segreteria Pd su twitter.