Migranti: 10 alla deriva assistiti da Humanity1, ‘soccorsi da Cp e condotti a Pantelleria’

Palermo, 25 ago. (Adnkronos) – Dieci persone a bordo di un piccolo gommone alla deriva tra la Tunisia e la Sicilia sono state tratte in salvo ieri nel Mediterraneo centrale e condotte a Pantelleria. Ad avvistare il barchino è stato l’equipaggio di Humanity1 che, in coordinamento con le autorità italiane, ha stabilizzato la situazione a bordo e fornito ai naufraghi giubbotti di salvataggio, cibo e acqua. “Circa due ore dopo la guardia costiera italiana ha preso a bordo le persone – fanno sapere -. Avevano lasciato la Tunisia 3 giorni fa”. Intanto l’Humanity continua il suo viaggio per raggiungere Livorno: a bordo 57 migranti, tra cui due minori non accompagnati, soccorsi mercoledì scorso su un barchino di legno sovraffollato e in pericolo.