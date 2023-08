Roma, 25 ago. (Adnkronos) – “Di ritorno a Palazzo Chigi, ci tengo a ringraziare gli abitanti di Ceglie Messapica e tutti gli amici pugliesi per l’ospitalità di questi giorni nella loro meravigliosa terra. Al lavoro per costruire un’Italia che torni a pensare in grande, a essere consapevole del suo valore e delle sue potenzialità ancora inespresse”. Lo scrive su Facebook la premier Giorgia Meloni, postando una foto che la ritrae di nuovo a lavoro nella sede del governo.